الجرّاح من برشلونة: خدمة 4G ستطال 85% من الأراضي اللبنانية نهاية آذار

عقد وزير الاتصالات جمال الجراح، في إطار لقاءاته التي يقوم بها في برشلونة على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات 2017، لقاء موسعا جمع عددا كبيرا من اللبنانيين المعنيين بقطاع الاتصالات، واطلع منهم على التقنيات الجديدة التي إبتكروها في هذا المجال.

وخلال اللقاء قال الوزير الجرّاح: «عازمون على تحسين هذا القطاع من اجل مواكبة الدول اولا وتقديم افضل الخدمات للبنانيين الذي يحق لهم ذلك ثانيا، لذلك نعمل جاهدين لتعويض ما فات في السنوات الماضية من حالة ارتخاء مرت على القطاع نتيجة الخلاف السياسي او تصرفات معينة، لكن علينا الآن النظر الى الامام للنهوض بهذا القطاع».

وتابع: «على رأس هذه المؤسسة اشخاص إكفاء بإمكانهم اعطاء الافضل للبنان ومنذ اليوم الاول لتسلمي مهامي في وزارة الاتصالات، قررنا العمل بعقلية الفريق الواحد المنسجم وان نضع كل ما يمكن ان يعيق هذا القطاع على طاولة البحث وان نسير بما يتم الاتفاق عليه».

وأشار الى ان «هناك بعض العوائق القانونية والمالية نسعى لتجاوزها، الا ان المهم هو ان نصل الى خطة مدروسة نطبقها، لأن لدى كل اللبنانيين معاناة في موضوع الانترنت ونوعية الخدمة، بالاضافة الى الاسعار والسنترالات وDSL، العمل يتركز الآن على موضوع السنترالات الموجودة والتي لا تلبي حاجة المواطنين، لذلك اطلقنا دفتر شروط المناقصة لتصبح السنترالات ذات سعة عالية وتلبي حاجات الخطوط الارضية».

وفي ملف الألياف الضوئية، لفت الى انه «تم تركيب الشبكات في العام 2013، ولكن حتى اليوم اي العام 2017 لم يتم تشغيل المشروع، وعلى الرغم من حديث البعض ان هذه الشبكة ليست حاجة ضرورية، الا انني اؤكد ان خدمات 4G والانترنت السريع تعتمد اعتمادا اساسيا على هذه الشبكة».

وأعلن عن أنّ «خدمة 4G ستطال 85% من الاراضي اللبنانية مع نهاية آذار الحالي، وهذا الموضوع لن يقف هنا في حال تم تأمين كل الاعتمادات اللازمة وسنحاول الوصول بخدمة DSL الى كل المنازل في كل انحاء لبنان».