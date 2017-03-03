افتتاح منتدى تمكين المرأة بالقطاع المصرفي

افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان منتدى «تمكين المرأة في القطاع المصرفي والمالي العربي»، الذي ينظّمه «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب»، بالتعاون مع «هيئات المجتمع المدني اللبناني والعربي» و«منظمة المرأة العربية» التابعة لجامعة الدول العربية، في المقر العام لاتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، وذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف العربية نائل رجا الكباريتي، والمدير العام لمنظمة المرأة العربية السفيرة ميرفت تلاوي، و«مديرة البروتوكول في وزارة الخارجية اللبنانية» ميرا الضاهر، و«رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية» عدنان القصار، و«رئيس جمعية المصارف اللبنانية» جوزف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح وحشد من ممثلي المنظمات العربية واللبنانية المعنية.

وشهد الإفتتاح تكريم الوزير أوغاسابيان بتسليمه درع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما تم تكريم مديرة مكتب حاكم مصرف لبنان ماريان حويك بتسليمها درعا تقديريا تقديرا لجهودها.

أوغاسابيان

ومما جاء في كلمة أوغاسابيان: «أنا مؤمن بالقضية لأنني أعتبر أن المرأة اللبنانية والعربية ثروة وعلينا كمؤسسات رسمية أن نستفيد من هذه الثروة وإلا فإن البلد والمجتمع سيخسرانها. فعندما نطالب بالكوتا النسائية أو بوجود المرأة في كل المؤسسات الدستورية ومجالس الإدارة وغيرها، فالمسألة ليست ترفا أو أمرا شكليا، بل إننا نطالب بالموضوع لأن الإدارة في حاجة إلى نجاحات المرأة وخبراتها لتحسين العمل في الإدارة كقيمة إضافية لأن لا يجوز عدم استغلال هذه الطاقات في القطاع العام».

وأضاف: «أنا إلى جانب المرأة وهذه قضيتي ليس فقط من أجلها، بل من أجل تطوير وتحسين وازدهار المجتمع ومن أجل لبنان أقوى».

طربيه

وأعلن طربيه من جهته، عن أنّ «النساء يشكلن أكثر من نصف سكان العالم، إلا أنهن لا يمتلكن سوى واحد في المئة من ثرواته، ويحصلن على 10 في المئة من دخله، ولا يشغلن سوى 14 في المئة من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء».

وأضاف بأنّ «الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذّر تجاوزها، وتمييزاً وعقبات قانونية وتنظيمية وإفتقار للفرص الإقتصادية، وظروف عمل صعبة».

الضاهر

ومن ثم تحدّثت الضاهر مشيرة إلى أنّ المرأة «إنسان» وهي كائن لا يقل بمواصفاته عن الرجل، وأبدت اعتقادها بأن «العامل الأهم المحرك للتطور الإجتماعي يكمن في تعديل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين التجارة والعمل لتضمنها الكثير من الإجحاف في حق المرأة ولتمييز حقوقها عن الرجل».

القصار

ولفت القصار من جهته إلى أنه كرئيس لمجموعة فرنسبنك، يستطيع التأكيد أن المرأة هي من تمكن القطاع المالي والمصرفي في لبنان كونها تلعب دورا محوريا في نجاح قطاعات الأعمال والخدمات.

تلاوي

كذلك لفتت تلاوي إلى أن «التمكين في المجال الإقتصادي لا يعني فحسب إدخال المرأة إلى سوق العمل، وإنما يرتبط بأمور أخرى مثل شروط دخولها السوق، ونوع العمل والإطار القانوني الناظم لعملها».

الكباريتي

وأيّد الكباريتي في كلمته «ضرورة ألا تسيطر الثقافة السائدة في المجتمعات العربية على أعمالنا، بل يتم إعطاء فرصة للمرأة لتتساوى مع الرجل». وطالب بإعطاء المرأة حقا كحق الرجل في الحصول على وظيفة تستطيع من خلالها أن تتميز وتظهر براعتها».

حويك

أما حويك فتقدّمت بكلمة شكر من «الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب» الذي قدم لها درعا تكريميا مؤكدة مواصلة جهودها في مجال تمكين المرأة في القطاع المصرفي اللبناني.