المستأجرون القدامى: نحضّر للطعن مجدّداً بقانون الإيجارات

نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما على درج المتحف، تخلّله قطع الطريق لبعض الوقت في كل الاتجاهات.

وخلال الاعتصام، تحدّث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله فجدد تأكيد «رفضهم لهذا القانون الأسود»، وقال: «سنواجه هذا القانون الباطل بكل الأشكال، لأن هذا القانون أقر لصالح الشركات العقارية، ونحن مستمرون في المواجهة».

وأعلن عن سلسلة تحركات مقبلة»، وقال: «نعمل على التحضير لمؤتمر وطني سيشارك فيه السياسيون والمجتمع المدني للدفاع عن حق السكن».

ودعا إلى «المشاركة في الاعتصام، الذي سيقام في 15 من الحالي في رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسات مجلس النواب».

من جهته، أشار رئيس «تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات» المحامي أديب زخور إلى أنّه يتم «التحضير للطعن مجددا بالقانون مع بعض النواب»، وقال: «هذا القانون تهجيري يؤسسس لمشاكل اجتماعية».

بدوره، اعتبر المهندس أنطوان كرم أن «حق السكن مقدس كرسه الدستور».

أما زكي طه فحيا «الرئيس ميشال سليمان على جرأته، إذ تحدى الشركات العقارية والمصارف»، وقال: «هذا القانون ساقط ومرفوض ويهجر ويشرد ربع سكان لبنان، ولا أحد يعطيه الشرعية».