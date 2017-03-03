توقيع قرار لتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي

وقع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة اتفاقية مع رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، والمدير العام لدار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية “شاعر ومشاركوه” المهندس رياض منيمنة، في حضور المديرية العامة للطيران المدني، لوضع الدراسات اللازمة لتحديث المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي وتوسعته ليستوعب أكبر حركة للمسافرين بعدما فاق العدد 7،6 ملايين مسافر.

بعد التوقيع، كشف فنيانوس أن “شركة طيران الشرق الأوسط قدمت الى وزارة الأشغال هبة بقيمة 675 الف دولار اميركي، عبارة عن تكاليف انجاز المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وفقا للعرض الفني والمالي المقدم من دار الهندسة شاعر ومشاركوه، أي ما يوازي مليارا وسبعة عشر مليون وخمسمئة وثلاثة وستين ألف ليرة يضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة، وكان قد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية واليوم تم توقيعه”.

وشكر فنيانوس شركة “الميدل ايست” ممثلة بالحوت “على هذه الهبة القيمة التي نحن بحاجة اليها، بعدما تبين ضرورة توسعة المطار ليستوعب استقبال عدد أكبر من حركة المسافرين، حيث كان يستوعب 5 ملايين مسافر، وحينها تساءلنا هل كل الشعب اللبناني يريد ان يسافر؟ في وقت سجل عدد المسافرين السنة الماضية أكثر من 9 ملايين مسافر. لذلك نحن بحاجة ماسة الى هذا المخطط الذي وقعناه اليوم”.

وأشار الى ان الحوت، بعد مشاهدته حركة المسافرين الكبيرة والعجز في الموازنة والوقت التي تستلزمه العملية البيروقراطية، قرر تقديم هذه الهبة لوزارة الأشغال، مؤكدا أنه “عند الانتهاء من المخطط التوجيهي يصبح لدينا عدد أكبر من محطات وصالات استقبال المسافرين، وأمكنة إضافية لركن الطائرات، خصوصا في ظل وجود مساحات واسعة سيتم استخدامها في الطريقة الصحيحة، لذا كان لا بد من هذا المخطط التوجيهي، ونأمل أن يصبح جاهزا خلال فترة قريبة ليتم بعدها وضع حجر الأساس”.

بدوره اعتبر الحوت أن “شركة الميدل ايست والطيران المدني ووزارة الأشغال في مركب واحد، وعند نجاح المطار ينجح الجميع، وفي ظل الرعاية والتعاون والروح الايجابية الموجودة لدى وزير الأشغال العامة والنقل، فإن شركة الميدل ايست مستعدة كل يوم لمزيد من التعاون وتلبية الحاجات ضمن الإمكانات المتوافرة”.

وأشار منيمنة الى أن “المخطط التوجيهي للمطار في بداية التسعينات كان لستة ملايين مسافر، إنما اليوم بعد التطورات على صعيد حركة المسافرين، أصبح من الضروري تحديث المخطط التوجيهي الذي تم منذ 25 عاما، وهذا سيحدد لنا كيفية التوسعات المستقبلية للمطار من 6 ملايين الى 12 مليونا الى 18 مليونا وربما أكثر مستقبليا، وكل المعطيات موجودة لدينا للقيام بهذا المخطط لأننا مواكبون للأشغال التي حصلت سابقا”.

واستقبل فنيانوس في مكتبه، سفير الصين وانغ كيجيان في زيارة برتوكولية، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها على مختلف المستويات الانمائية والاعمارية.