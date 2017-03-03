جمعية المصارف استنكرت  الحملة على ضريبة المقايضة

رأت جمعية المصارف اللبنانية في بيان، أن «ثمة تجنيا في الحديث عن الضريبة على عمليات المقايضة» (السواب)، التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف، واضافت في بيان ان اطرافا كثيرين استرسلوا «في التجني على المصارف عند الحديث على العمليات المالية الخاصة التي أنجزها مصرف لبنان مع المصارف عام 2016، وراحت تتمادى في التعرض للمصارف مدعية عدم أداء الضريبة على عائدات هذه العمليات».

وأضاف البيان: «الحقيقة أن جمعية المصارف كانت طلبت في كتاب موجَّه إلى إدارة الواردات لدى وزارة المالية بتاريخ 28/12/2016، رأيها في شأن احتمال ان يترتب على عمليات المقايضة (السوابات) هذه، تكليف ضريبي ضمن الأرباح العادية للمصارف، أم أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار تعاميم مصرف لبنان التي أوجبت على المصارف استعمال هذه الأرباح لتكوين مؤونات إجمالية بمعدل 2 في المئة من الموجودات المرجَّحة بأوزان المخاطر، وتأمين متطلبات الملاءة أو أي متطلبات إضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يسري اعتبارا من مطلع 2018».

وتابع: «وجاء في رد وزارة المالية إلى الجمعية بتاريخ 21/1/2017 توجب أداء الضريبة على عمليات السوابات ووجوب التصريح بها ضمن أعمال السنة التي تمت فيها. وقامت الجمعية بتعميم كتاب وزارة المالية هذا على كل المصارف العاملة بتاريخ 24/1/2017. ويتبيَّن من هذه المراسلات، بوضوح كلي وتام، أن المصارف ستقتطع ضريبة على عمليات «السوابات» بنسبة 17 في المئة، إذا أقرَّت كمعدل جديد للضريبة على أرباح الشركات أو بنسبة 15 في المئة إذا بقيت على حالها. وعليه، ستؤدي المصارف الى الخزينة ضريبة بحوالي 850 مليون دولار أميركي، أي ما يوازي 1281 مليار ليرة لبنانية بحصيلة هذه العملية الاستثنائية التي هي وحدها كفيلة بتغطية إلتزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة لعام 2017 بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية».