مشروع لايجاد فرص عمل للبنانيين!!

استقبل وزير العمل محمد كبارة ظهر اليوم وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان ويضم: مدير التجارة والمنافسة كلوز تيلمز، المدير التطبيقي للتجارة والمنافسة ناجي بن حسين وهنا بريكس عن مشروع الحماية الاجتماعية والعمل، بالاضافة الى منسقة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية في لبنان وسوريا والاردن حنين السيد، مسؤول برامج النمو المتوازن – ادارة مالية المؤسسات العامة بيتر موسلي، وجرى البحث في سبل التعاون بين وزارة العمل والبنك الدولي لجهة دعم البنية التحتية في لبنان والاستثمار اللازم، بالإضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومهام وزارة العمل وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام.

كما جرى التركيز على “مشروع ايجاد فرص عمل للبنانيين، لا سيما انشاء المنطقة الاقتصادية في الشمال وما قد ينتج عنها من خلق فرص عمل للبنانيين بكافة شرائحهم”، والتشديد على “دور هذه المنطقة الاقتصادية بسبب موقعها الجغرافي ولعبها دور أساسي في التجارة الدولية ومرحلة اعمار ما بعد الحرب في المنطقة لا سيما في سوريا”.

وعرض كبارة “المصاعب التي تواجه عمل الوزارة في ضبط سوق العمل وذلك بسبب النقص الحاد في الكادر البشري”، وطلب من “البنك الدولي المساعدة لإيجاد الحل الانسب لتعزيز دور التفتيش ليصار الى ضبط سوق العمل وبالتالي خلق فرص العمل للشباب اللبناني”.

مع الاشارة الى أنه يجري العمل لإطلاق مشروع خلق فرص العمل في لبنان لا سيما في الشمال، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارتي العمل والاقتصاد والذي يتوقع أن يبصر النور خلال شهر من الان.