وزارة السياحة أعلنت عن رزمة أسعار مخفضة كيدانيان: محاولة لجذب السائح

أعلنت وزارة السياحة عن رزمة اسعار مخفضة للسياحة في لبنان تتضمن تذاكر السفر والاقامة في الفنادق ( 3 ليال و4 ايام مع وجبة الفطور)، بالاضافة الى التنقلات من المطار الى الفنادق وبالعكس، من دون اي تكاليف اضافية بالنسبة الى الرسوم والضرائب في المطار وغيره.

وتشمل هذه الرزمة دول:مصر،الكويت،الاردن،السعودية،الامارات العربية،العراق (البصرة).

واشارت الى ان الاسعار بالنسبة الى مصر والكويت تبدأ ب 330 دولارا اميركيا، الاردن 354 دولارا، السعودية 451 دولارا، الامارات العربية 477 دولارا، البصرة في العراق 462، قطر 529، ارمينيا 471 دولارا اميركيا.

واوضحت الوزارة “ان حملة التسويق لهذه الرزمة تبدأ اوائل الاسبوع المقبل على مواقع التواصل الاجتماعي المختصة بهذه الدول، مع كل المعلومات لناحية حركة الطيران والفنادق وعدد ايام الاقامة واي تفاصيل اخرى، وتستمر هذه الحملة حتى 31/5/2017.

كيدانيان

وفي هذا الصدد، أعلن وزير السياحة اواديس كيدانيان ان هذه الرزمة “محاولة لاعادة جذب السائح وتشجيعه على المجيء الى لبنان كبلد يتمتع بكل المقومات السياحية”، متوقعا ان تكون هذه الرزمة “مقدمة لاعادة فتح الباب الى موسم سياحي صيفي واعد، وازالة الفكرة السائدة بان السياحة في لبنان مكلفة بل هي ضمن اسعار تنافسية ومقبولة”. ودعا كل من لديه اي شكوك او اعتراض او ملاحظة الى الاتصال على الخط الساخن لوزارة السياحة على الرقم 1735 لازالتها ومساعدة السائح في لبنان.

وفي هذه المناسبة، طلب كيدانيان من القطاع السياحي الخاص دعم هذا المشروع وتقديم اسعار تشجيعية للسائح في المطاعم او الملاهي والمقاهي، ودعا المؤسسات الاعلامية الى “التعامل بدقة في هذه المرحلة لناحية تسليط الضوء على كل ما هو ايجابي لمصلحة لبنان ولاعادة ثقة المغتربين والسياح بلبنان”.

يذكر ان هذه الرزمة تمت بالتعاون بين وزارة السياحة وشركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، ونقابتي الفنادق ومكاتب السفر والسياحة في لبنان.