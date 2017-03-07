إطلاق سيارة رينج روڤر ڤيلار

تضيف رينج روڤر ڤيلار بعداً جديداً من التألق والحداثة والأناقة إلى عائلة رينج روڤر. ومع تصميمها الذي يملأ الفراغ بين سيارتي رينج روڤر إيڤوك ورينج روڤر سبورت، توفر ڤيلار مستويات جديدة من الفخامة والنقاء وقدرات القيادة على مختلف التضاريس لم يسبق وأن توفرت في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وهي بذلك نوع جديد من سيارات رينج روڤر لنوع جديد من العملاء.

وقد تم ابتكار هذه السيارة الجديدة من الصفر تماماً باستخدام هيكل الألومنيوم خفيف الوزن من جاكوار لاند روڤر، وهي تمثل الفصل التالي من قصة نجاح رينج روڤر. ويمكن تمييز سيارة ڤيلار من خلال نهج الاختزال البصري والاهتمام بأدق التفاصيل، الذي يتطور مع المحافظة على تصميم رينج روڤر، ويوفر نظرة على الجيل المقبل من سيارات رينج روڤر.