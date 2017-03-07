الاجنحة الملكية تستأنف تشغيل الخط المباشر بين العقبة وبيروت

أعلنت شركة الأجنحة الملكية احدى الشركات المملوكة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها اعادة تسير رحلات جوية مباشرة بين مدينتي العقبة وبيروت بواقع رحلتين أسبوعيا وذلك بهدف التشغيل الفعلي لأول خط جوي سياحي منتظم من العقبة إلى بيروت بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي .

ويأتي تشغيل هذا الخط في إطار المساعي التي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع شركة الأجنحة الملكية لتعزيز وترويج المنتج السياحي لمدينة العقبة ومنظومة المثلث الذهبي (وادي رم،البترا) وفتح المجال امام السياح من الجمهورية اللبنانية لزيارة المدينة والاطلاع على معالمها والتمتع بخدمات مميزة تكاد تكون الارقى على شواطيء البحر الاحمر ، وكانت الحكومة الاردنية قد اتخذت عدد من القرارات من شأنها تشجيع وزيادة حركة السياحة الى مدينة العقبة اهمها إعفاء الطيران المنتظم والعارض في العقبة من الضرائب والرسوم .