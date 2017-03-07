بيت.كوم يطلق برنامجاً إستثنائياً لتشجيع التوظيف في الشرق الأوسط

أطلق بيت. كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، برنامجاً جديداً لمكافأة وتقدير أصحاب العمل وخبراء التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث سيحصلون على نقاط وجوائز بشكل شهري وسنوي عند تواصلهم مع الباحثين عن عمل. ويتماشى هذا البرنامج مع رسالة بيت.كوم التي تتمثل في تمكين الأشخاص وأصحاب العمل الذين يبحثون عن مرشحين لوظائفهم الشاغرة، وتشجيع المزيد من الشركات على الحد من مشكلة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وسيتأهل جميع خبراء التوظيف وأصحاب العمل الذين يستخدمون موقع بيت. كوم بشكل تلقائي لهذا البرنامج، حيث سيتمكنون من جمع النقاط بناء على نشاطاتهم اليومية، التي تشمل الإعلان عن الوظائف، والبحث عن السير الذاتية، والاطلاع على طلبات الوظائف، ودعوة الباحثين عن عمل للتقدم إلى الوظائف، والتواصل مع الباحثين عن عمل وتوظيف المرشحين.