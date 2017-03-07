CHETRACO تطلق مجموعةMIDEA الجديدة للمرة الأولى في لبنان

اعلنت شركة شرفان التجارية Chetraco عن إطلاق Midea مايديا، العلامة التجارية للأجهزة المنزلية الأكثر انتشاراً في الصين، وذلك خلال حفل عشاء فخم في نادي مندلون، ضمّ عددا كبيرا من التجَار و الوكلاء.

مع ما يقارب 50 عاما من النمو المستمر، تعمل مايديا حاليا مع 21 مرفق إنتاج في جميع أنحاء العالم و 260 مركز خدمات لوجستية في أكثر من 200 دولة. سوف تركِز مايديا على الأجهزة العالية الجودة والحائزة على جوائز، في مجالات معالجة الهواء والتبريد والغسيل وأجهزة الطهي الثقيلة، وأدوات المطبخ الصغيرة، وأجهزة المياه والإضاءة.

وقال السيد إيدي شرفان خلال العشاء “حصدت مايديا مكانتها في سوق الأجهزة المنزلية مع إنتاج ضخم من الأدوات الرئيسية، من منتجات الهواء المصنفة أولى عالمياً ، ومبردات الهواء، والغلايات ومواقد الأرز.” هذا التعاون سيضيف على خبرة الشركة وسوف نستمر في تقديم افضل الخدمات التي اعتدنا ان نقدمها لعملائنا”.