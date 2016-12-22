عبير نعمة في “بيروت ترنّم”رسالة بحجم وطن

أحيت الفنانة عبير نعمة حفلاً ميلاديّاً ضمن فعاليّات مهرجان “بيروت ترنّم” بنسخته التاسعة في كنيسة مار الياس – القنطاري في أمسية حملت عبير من خلالها آمال شرق يرنو إلى السلام، يصبو إلى الإخاء والمحبّة والعدل.

رفعت عبير صوتها في وجه التعصّب الديني والظلم ورفض الآخر. وشاركها في سابقة أولى من نوعها، كورس مؤسّسات الإمام موسى الصدر.

ثمانون فتاة تتراوح أعمارهنّ بين ستّ سنوات وثماني عشرة سنة رتّلن مع عبير في جزء من الأمسية ورفعن الصوت معها من خلال أنشودتها الخاصّة:

“لن تغلق الأبواب لن تقفل السماء

فبيننا رجاء ولقاء

لن ينتهي العزاء أو يسكت الغناء

فبيننا حياة وبقاء”