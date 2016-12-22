وطنك فقط من يروي عطشك

صدق أو لا تصدق

لاحظت الحكومة الكندية انه يوجد شباب كنديون كثر قد سافروا إلى اوروبا للسياحة، ولكي تشعرهم بالفخر انهم كنديون ومتميزون عن غيرهم من الشباب أرادت الحكومة الكندية مشاركتهم اجازتهم فعملت ماكينات مشروبات منعشة بجانب كل معالم اوروبا المهمة، برج ايفيل، ساعة بغ بن، برج بيزا وغيرهم.. هذه الماكينة لا تعمل بالنقود.. وإنما بجواز السفر الكندي فقط.. بأن تعمل مسحاً لجواز السفر، فتفتح الثلاجة وتأخد ما تحتاجه منها على حساب الحكومة الكندية!! ومكتوب داخل الثلاجة جملة جميلة:

«قد تعبر المحيط ولكن وطنك فقط هو من يروي عطشك، بلادك تحبك».