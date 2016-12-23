تعرّفوا على النجمة التي تزوّجت سراً من زوج ذكرى

قد تكون حياة الفنّانين الخاصة، أغرب مما يقدّمونه على الشاشات من سيناريوهات في القفص الدرامية المصوّرة.

وتبرز حياة الفنّانة حنّان الترك كواحدة من أكثر القصص إثارة، لتضمنها ما هو أغرب من بدايته كراقصة باليه وانتقالها إلى التمثيل، ومن ثم التزامها الحجاب والاعتزال، وارتباطها في حياتها بـ5 ازواج.

ولا يعرف الكثيرون أن الترك تزوّجت عرفياً بشكل سرّي من أيمن عوض صادق السويدي، رجل الأعمال الذي كان متزوجاً من الفنّانة التونسية الراحلة ذكرى المقتولة في شقته، قبل انتحاره وفق التفاصيل المعلنة في القضية الشهيرة، والتي قد يعاد التحقيق فيها وإظهار حقائق مختلفة!

وأقدم السويدي وفق الروية المعلنة على الانتحار يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) في عام 2003 في العمارة رقم 23 بشارع محمد مظهر بحي الزمالك بالقاهرة، بعد أن أطلق من سلاح ناري اوتوماتيكي 21 رصاصة على زوجته ذكرى بعد مشادة معها ثم عاجل مدير أعماله عمرو حسن صبري وزوجته خديجة صلاح حافظ أثناء وجودهما معه في صالة الشقة. وبعد ذلك أدخل ماسورة أحد المسدسين في فمه وأطلق منها رصاصة أنهت حياته.

وانتشرت أخيراً صور جديدة للفنّانة التونسية الراحلة تظهر لحظة جثة هامدة بعد وفاتها. وتعمل عائلتها وعائلة السويدي، على رفع قضيّة جديدة.

وصرّح شقيق ذكرى، محمد الدالي، لموقع “بوابة تونس”: “أصبح بيد العائلة أسماء ومعلومات جديدة حول الجريمة، والمتورّطين فيها”.

وتكتمت الترك على خبر الزواج الذي لم يستمر سوى شهر واحد، وقالت إن الذي يجمعهما الصداقة فقط، لكن انتشر الخبر بعد نشر السويدي وثيقة الزواح الرسمي بينهما.

وبعد انفصال الترك عن السويدي تزوجت بالمخرج هادي الباجوري بصورة سريعة جداً، وبنفس سرعة الزواج تم الطلاق بينهما .

وتزوجت الترك للمرة الثالثة من خالد خطاب، وبعد إنجابها أولادها يوسف وآدم دبت الخلافات بين حنان ترك وزوجها وتعددت أسباب الطلاق وتعددت الأقاويل، وتم الطلاق بينهما بالفعل ثلاث مرات .

وقامت بالزواج الرابع من رجل الأعمال محمد يحيي لمدة شهور، ثم انتهى بالطلاق بعد انجاب حنان لأبنها محمد .

وفي المرّة الخامسة والأخيرة، تزوجت سراً من رجل الأعمال محمود مالك لمدة عام ونصف، قبل ان تعلنه وتسافر الى الولايات المتحدة الأميركية لتنجب ابنتها مريم، ولايزال الزواج مستمراً.