نجل وزير سابق نادلاً في مقهى ، من هو؟

كشف الموقع الإلكتروني التابع لقناة “MTV” اللبنانية أنّ نجل الفنّانة اللبنانية جوليا بطرس، من زوجها الوزير السابق الياس بو صعب، يعمل نادلاً في مقهى.

وأكّد الموقع نفسه أنّ الفنّانة وزوجها، شجّعا ابنها البكر سامر على تحمّل المسؤولية، ما دفعه الى اتّخاذ هذا القرار الاستثنائي والعمل في خدمة الزبائن في مقهى في العاصمة بيروت.

يُذكر أنّ المُشرفين على المقهى لم يُدركوا من يكون سامر عند توظيفه، واكتشفوا الأمر بعد فترة.

وكان والده، وزير التربية السابق، قد زاره وصوّره في عمله، حيث قدّم له سامر الخدمة بزي المطعم.

MTV