راغب علامة عايد محبيه بعيدي الميلاد ورأس السنة

لميا جردلي

عايد السوبر ستار راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، جميع محبيه ومتابعيه بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وغرّد علامة: “أما وقد وصلنا الى فترة الأعياد، اتمنى لكم جميعاً ميلاد مجيد وعيد رأس سنة سعيد. على أمل أن تكون سنة 2017 خيرُ من سابقاتها علينا جميعاً”.

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