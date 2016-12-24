كارول سماحة : عيد ميلاد سعيد للجميع

توّجهت الفنانة كارول سماحة إلى متابعيها وأصدقائها اختصرت تمنياتها لهم في عيد الميلاد المجيد.

ونشرت كارول لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهي تقف أمام شجرة الميلاد معلّقة: “عيد ميلاد سعيد للجميع، وأدعو الله بأن يحمي عائلتي وأصدقائي الجميلين ومتابعيني المدهشين”.