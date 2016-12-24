هل انتقلت ديما قندلفت الى الغناء؟

طرحت الممثلة السورية ديما قندلفت، أولى أغانيها الخاصة بعنوان “كبريت” بمناسبة الأعياد.

الأغنية من كلمات الشاعر كفاح الخوص، من توزيع ناريك عبجيان وقصي الدقر، وتسجيل نزار تارك، ومن إنتاج “قندلفت” الخاص.