مواقف محرجة تعرضت لها كيت ميدلتون !!

لا تُخفي الكثيرات إعجابهنّ بأناقة دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون. فقد تحوّلت إلى مثال يتّبعنه للظهور بإطلالات مميزة.

أما إذا كنت إحدى هؤلاء، فاعلمي أنّ هذه الأناقة دفعت زوجة الأمير وليام إلى مواجهة بعض المواقف المحرجة هذا العام. إليك بعضها.

1- أثناء زيارة قامت بها برفقة الأمير وليام إلى الهند وخلال حفل أقيم لتكريم جنود سقطوا في إحدى المعارك في نيودلهي، هبّت ريح قويّة ورفعت فستان كايت ميدلتون. إلا أنها تمكنت من تدارك الموقف ومن التحكّم بملابسها من دون أن يتنبه الكثيرون إلى ذلك.

2- تمكن المصوّرون من التقاط صورة لدوقة كامبريدج وهي تتصارع مع أطراف فستانها أثناء وقوفها في مطار كالاغاري في كندا. وقد حافظت على هدوئها وابتسامتها رغم ذلك.

3- في لندن وأثناء حضورها عرضاً عسكرياً، لم تتمكن كايت ميدلتون من التحكّم بفستانها عندما كان يلاعبه الهواء.

4- أثناء نزولها من الطائرة في ولينغتون، باغت الهواء كايت ومعطفها الأحمر. وكان عليها أن تبذل جهداً مضاعفاً للسيطرة عليه بيد واحدة لأنها كانت تحمل ابنها جورج باليد الأخرى.

5- واجهت كايت الموقف المحرج نفسه أثناء زيارة قامت بها والأمير وليام إلى سنغافورة.

رغم ذلك، لم تتخلّ كايت عن فساتينها القصيرة والخفيفة حتى أثناء حملها. وكانت الملكة إليزابيث الثانية وجهت إليها ملاحظات في هذا الشأن ودعتها إلى ارتداء الفساتين التي تحتوي على حبيبات من الرصاص تمنع تطايرها في الهواء. إلا أنّ كايت لم تأخذ قرارها في هذا الشأن بعد.

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