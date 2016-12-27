الكوميدي حاريث اسكندر الاكثر طرافة عام 2016

فاز الكوميدي الماليزي حاريث اسكندر بلقب الرجل الأكثر طرافة لهذا العام وفق تصويت على الإنترنت أطلقه نادي الكوميديا الأميركي.

واستطاع حاريث الفوز على المتسابقين النهائيين الأربعة منهم كوميديين مشهورين مثل مقدم البرامج الأميركي جاي لينو وكريس روك. واستمرّ التصويت لمدّة 24 ساعة تمكّن محبو الكوميديا خلالها من اختيار الكوميدي المفضَل لديهم.

وقال حاريث إنّ الكوميديا الغربية أصبحت مستعدّة لضمّ وجهٍ آسيوي جديد إليها، وأضاف أنّ عمله هو إيجاد النواحي المضحكة من الحياة وتقديمها للجمهور بشكلٍ فكاهي ومضحك.

وسيحصل حاريث على جائزة قدرها مئة ألف دولار أميركي، كما سيقوم بجولةٍ ليُقدّم العروض في الولايات المتّحدة الأميركية.