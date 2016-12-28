براد بيت : جولي تنتهك خصوصية اطفالها

اتهم الممثل العالمي براد بيت طليقته انجلينا جولي بعدم حماية خصوصية اطفالهما الستة داعيا القاضي الى اصدار قرار يضمن سرية التفاصيل المتعلقة بهم في اطار اجراءات طلاقهما التي تحظى بتغطية اعلامية واسعة.

واكد محامو براد بيت أن انجلينا لا تهتم كفاية برفاه اولادهما الستة واعتبروا ان فريق محامي الممثلة البالغة 41 عاما يحاولون التشهير به علنا على ما جاء في طلب تقدموا به امام محكمة لوس انجلوس.

واكد محامو براد بيت ان جولي انتهكت اتفاقا حول خصوصية الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة، بكشفها عن اسم المعالج النفسي الذي تتردد اليه العائلة.