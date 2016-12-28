بعد جورج مايكل.. هوليوود تودع النجم الكوميدي ريكي هارس

رحل الفنان الكوميدي ريكي هارس، عن عمر يناهز 54 عاماً، بعد صراع طويل ومعاناته مع المرض.

أعلن مدير أعمال نجم فيلم dope أنه طوال العامين الماضيين كان يعاني من مرض بالقلب، الامر الذي أثر بشك كبير على حياته، وأودى في النهاية الى وفاته.

يذكر أن ريكي كان أصيب بنوبة قلبية قبل سنتين تعافى منها وأكمل مسيرته الفنية، وشارك في عدد من الأعمال أهمها فيلما Royal Family Christmas وA Royal Family Holiday.

واشتهر هارس بدوره في “Everybody Hates Chris”، كما وضع صوته على عدد كبير من الشخصيات في ألبومات موسيقى “الهيب هوب”.