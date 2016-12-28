تامر حسني يفاجئ «نور» في عيد ميلادها

فاجأ الفنان تامر حسني والمنتج وليد منصور الفنانة اللبنانية نور بالإحتفال بعيد ميلادها خلال تصوير فيلمهما الجديد «تصبح على خير» مساء أمس. واحتفل فريق عمل «الفيلم» المقرر عرضه خلال موسم إجازة نصف العام بالفنانة اللبنانية وقطعوا معها قالب الحلوى الذي أحضره «منصور» ويحمل صورة كبيرة لها، الأمر الذي فاجأها وسط حضور غالبية فريق العمل ومنهم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.

هذا والتُقِطَت الصور التذكارية قبل استئناف العمل الذي أوشك على الإنتهاء، حيث يبقى لفريق العمل أياماً قليلة على توديع استديوهات التصوير.

(وكالات)