تعرف على مصير ثروة ملك البوب جورج مايكل

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني تقريراً يفيد أن ثروة النجم المقدرة بـ100 مليون دولار سوف تذهب إلى الأبناء الذي كان يرعاهم في حياته وهما رومان وهارلي مون كيمب.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يترك مايكل في وصيته أموالاً لبلو بيل ابنة المغنية جيري هالويل إضافة إلى بعض المؤسسات الخيرية مثل Macmillan لدعم السرطان وthe Terrence Higgins Trust، كما سيترك بعض الأموال لشقيقاته ميلاني ويودا وصديقه فادي فواز وطفلي ابن عمه اندروس.

يذكر أن مايكل توفي فجأة الأحد الماضي عن عمر يناهز الـ53 عاما، وهو لم يكن متزوجا ولم يكن لديه أبناء.