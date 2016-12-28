عصير الرمان وفوائده

يزرع الرمان في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها منذ العصور القديمة. وتعتبر هذه الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة رمزاً للصحة، والخصوبة، والحياة الأبدية.

وقد ثبت أنَّ مركّباً يسمى Punicalagin ، لا يوجد سوى في الرمان، يفيد القلب والأوعية الدموية. وهذا المركّب هو مكوّن رئيسي مسؤول عن مضادات الأكسدة والفوائد الصحية في هذه الثمار المعجزة، كما أنه لا يقلل الكوليسترول فحسب، ولكن أيضاً يخفّض ضغط الدم ويزيد من سرعة علاج انسداد الأوعية الدموية.

وتشير الدراسات العلمية إلى أنّ شرب عصير الرمان قد يخفّض الكوليسترول في الدم بشكل أفضل حتى من العقار الطبي Lipitor ، ويعتقد أيضاً أنَّ عصير الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، لمن هم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب. إضافة إلى دعم وظيفة أكسيد النيتريك في الإصلاح الدائم للخلايا التي تبطّن جدران الشرايين. وكونه مضاداً للأكسدة، فهو يحدُّ من حالة الأكسدة من الكوليسترول السيئ بنسبة هائلة بلغت 90 بالمائة.

في ما يلي قائمة بالقيمة الغذائية لكل كوب من بذور الرمان:

السعرات الحرارية: 144

الدهون: 2 غ

البروتين: 2 غ

الألياف: 66 غ

فيتامين C : 18غ

فيتامين K : 28 ميكروغرام

فيتامين E : 1ملغرام

فيتامين B9 أو حمض الفوليك: 66 ميكروغرام