كامليا ورد مشتركة Arab Idol تهاجم احلام :يا متخلفة حفضح شو عملتي معي يا “ملكة البقر”

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على هجوم مشتركة برنامج Arab Idol الجزائرية كاميليا ورد عليها، وتهديدها له.

أحلام كتبت، على حسابها الخاص على موقع «تويتر»: «اللهم أنت حسبي وأنت نعم الوكيل, اللهم إني وكلتك أمري وحياتي وهذا القلب فاحفظني وأسعدني فأنك على كل شيء قدير».

فردت عليها كاميليا بقولها: «تمتلي علي الناس الطيبة يا “متخلفة” صدقيني حفضح شو عملتي معي “ملكةالبقر” خذلتيني كنت بحبك وانتي بتعرفي لكن طلعتي».

وكانت المشتركة الجزائرية كاميليا ورد قد فتحت النار على أحلام، واتهمتها بالتسبب في خروجها من البرنامج، حيث كتبت: «حسبيا الله ونعم الوكيل فيك صدقيني ظلمك ليا ودعوتي رح تاخد منك اغلي شئ تملكيه متل ماحاولتي تاخدي مني اكتر شئ بحبو كاميليا ورد».