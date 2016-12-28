كيم وباريس هيلتون “حبايب”

نشرت النجمة باريس هيلتون عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة لها وهي برفقة كيم كارداشيان لتؤكد من خلالها على انتهاء الخلافات التي كانت قائمة بينهما من قبل.

وحرصت هيلتون على نشر تلك الصورة التي جمعتها بكيم بعد تلبيتها دعوتها لحضور حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة كارداشيان، وسعت من خلالها لإخبار الجميع بعودة الأمور لطبيعتها بينهما مرة أخرى، وأنهما قد طوتا سويًا صفحة الخلافات السابقة.

وكتبت هيلتون أسفل الصورة تعليقًا قالت فيه “أحتفل في أمسية جميلة بفترة الأجازات مع كيم كارداشيان”، وبدت ملامح السعادة والارتياح واضحة على وجه هيلتون وهي تقف إلى جوار كيم، التي حرصت بدورها على إظهار روح الود والترحاب مع الضيفة.

(فوشيا)