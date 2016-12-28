من هي أعلى النجوم تحقيقاً للإيرادات في 2016!!

تم اختيار النجمة سكارليت جوهانسون لتكون أعلى النجوم تحقيقا للإيرادات في 2016 .

سكارليت حققت ذلك بسبب دوريها في فيلمي (كابتن أمريكا: سيفيل وور) و(هيل سيزر)حيث بلغت ايراداتهما 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم هذا العام .

سكارليت تفوقت على كريس إيفانز وروبرت داوني جونيور زميليها في فيلم (كابتن أمريكا) بفضل إيرادات (هيل سيزر).

فقد حصد فيلم (كابتن أمريكا: سيفيل وور) 1.15 مليار دولار وهو حقق أعلى الإيرادات على مستوى العالم في 2016.

وتجري مجلة فوربس حساباتها استنادا إلى مبيعات التذاكر العالمية لأفلام كبار ممثلي هوليوود لكن حساباتها لا تشمل أفلام الرسوم المتحركة.