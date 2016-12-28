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نصائح غذائية لجعل بشرتك أكثر شباباً

لميا جردلي

مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك على الحفاظ على بشرتك وجعلها أكثر شبابا وحيوية.

1- العنب يساعد على إبقاء جلد بشرتك أكثر توهجا.

2- الأفوكادو تحفز بروتين الكولاجين من أجل الحصول على شعر ناعم وتمنع تساقطه.

3- الكاجو واللوز سيفيدانك في الحصول على جرعة جيدة من السيلينيوم، الذي يعمل على إبطاء ظهور شيخوخة الجلد.

4- الرمان قد يكون اختيارا جيدا للتقليل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والبوليفينول.

5- إذا كان لديك مشاكل مع جفاف الجلد، فعليك بالفلفل، الذي يحتوي على كمية مهمة من “فيتامين سي”.

6- يعتبر البرتقال فاكهة مضادة للشيخوخة، لذلك ينصح به، حيث يحتوي هو الآخر على “فيتامين سي”.

7- الطماطم تعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

8- السبانخ تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين (أ) ومركبات كاروتين، التي تشجع على نمو الخلايا.

9- الأسماك مثل التونة والسردين لها فوائد صحية كثيرة، من بينها الحفاظ على نعومة بشرتك.

10- الشاي الأسود مفيد هو الآخر للبشرة، إذ يحتوي على البوليفينول، وهي من المواد المضادة للأكسدة التي تمنع تأثير الأشعة الفوق بنفسجية.

11- البطاطا تحتوي على البيتا كاروتين الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يمكن وضع شرائح البطاطا على عينيك للحد من الانتفاخ.

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خاص اللواء

أفلام الـ 2016 تحت المجهر: 8 لبنانية.. 10 عربية و25 عالمية

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