هكذا سترد الخليج على من اساء لسفيرة النجوم فيروز…

كشف مصدر ديبلوماسي خليجي لـ”الأنباء” الكويتية عن توجه خليجي لتكريم الفنانة فيروز، التي احتفلت في 21 تشرين الثاني الماضي بعيد ميلادها الحادي والثمانين. وبحسب المصدر فإنه تم تكليف صديق لبناني مشترك للاتصال بسفيرة لبنان الى النجوم، تحضيراً لاجراءات التكريم في بيروت.

وقال المصدر إن ذلك جاء بإعتبار فيروز التي غنت “مكة وأهلها الصيدا” و”القدس يا زهرة المدائن” و”سائليني يا شام” شخصية فنية عربية استثنائية تستحق كل تكريم.

وترجح أوساط فنية أن يكون هذا التكريم ردّاً على الحكم الصادر ضد فيروز في الولايات المتحدة إثر دعوى قدمها ثلاثة من متعهدي الحفلات، لبنانيان واميركي عام 2009.