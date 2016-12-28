هل يُطيح طوني خليفة بجو معلوف؟

رغم الخلافات التي رافقت مغادرة الاعلامي طوني خليفة لشاشة LBCI في العام 2007، يبدو ان المياه عادت الى مجاريها الطبيعية بينه وبين ادارة المحطة. فقد بثت الـLBCI اعلاناً ترويجياً يعلن فيه خليفة عن اطلالة جديدة له يوم الاثنين المقبل.

ويقول خليفة في الاعلان “انا بالـ2007 غادرت شاشة الـlbci واليوم بالـ2017 اعود واطلّ على شاشة LBCI”.

لكن اللافت ان توقيت الإطلالة سيكون ليلة الاثنين عند الـ10.40 اي بالتزامن مع عرض برنامج “هوا الحرية” مع الاعلامي جو معلوف وهو من ابرز البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة عالية والذي يبدأ عادة عند التاسعة والنصف ويستمرّ حتى الحادية عشرة والنصف.

فهل ستأتي اطلالة خليفة على حساب برنامج معلوف، ام سيتم تقصير مدة “هوا الحرية”، او ان هناك مفاجأة اخرى ترافق هذا الاعلان؟