الفيتامين “بي”: فوائده مدهشة للحامل وجنينها

اتباع نظام غذائي متوازن هو من أفضل الأمور التي يمكن للمرأة الحامل القيام بها للحفاظ على صحتها وصحة جنينها. ولعل المأكولات التي تحتوي على الفيتامين “بي” B ، تلعب دوراً فعّالاً لحمل صحي.

اليكم القائمة الآتية لمعرفة أهمية الفيتامينات “بي”:

الفيتامين “بي 1″ أو الثيامين: يلعب فيتامين B1 دورا” كبيرا” في نمو دماغ الطفل، وهو متوفر في الباستا، الحبوب الكاملة ، الخميرة ، البازيلاء وبعض منتجات الألبان.

الفيتامين “بي 2” أو الريبوفلافين: الفيتامين B2 واحد من أنواع الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مما يعني أنّه لا يتخزّن في الجسم، وهو مهمّ للحفاظ على صحّة العينين ويساعد البشرة كي تبدو متوهّجة و منتعشة. متوفر في لحوم الدجاج، الحبش والسمك.

الفيتامين “بي 3” أو النياسين: يعمل فيتامين B3 على تحسين عملية الهضم، يخفف من الشعور بالغثيان ، يقلل الصداع النصفي المؤلم. متوفر في الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، الخضراوات وسمك التونا.

الفيتامين “بي 5” أوالبانتوثنيك: يخفف من تشنجات الساقين المزعجة. متوفر في صفار البيض والحبوب الكاملة مثل رقائق الفطور، الأرز البني، البروكولي، الكاجو ، الجوز، الفول السوداني والحليب.

الفيتامين “بي9” أو حمض الفوليك: يجب البدء بتناول الفيتامين B9 في المرحلة التحضيرية لعملية الحمل، فهو مهم جداً لصحة الجنين، إذ يحد من خطر تطوير العيوب الخلقيّة. كما وأنه ضروري لإنتاج خلايا الدّم الحمراء. أمّا المأكولات الغنيّة بالفولات، فهي: الليمون، الجريب فروت، الخضراوات الخضراء داكنة اللون كالسبانخ، والبروكولي والهليون.

الفيتامين “بي12 ” أو الكوبالامين: يساعد في الحفاظ على الجهاز العصبي. هو متوفر في الحليب، الدواجن والأسماك. وهو ضروري وأساسي في محاربة العيوب التي تؤثّر على العمود الفقري والجهاز العصبي المركزي.

المصدر: سيدتي