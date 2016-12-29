الى كل حامل…علامات تؤكد ان جنينك ذكر

تتسائل النساء الحوامل في غالب الأحيان عما اذا كن بانتظار مولود ذكر او انثى، وغالباً ما يبادر الى ذهنهن السؤال التالي “كيف أعرف أني حامل بولد؟”

اليك ابرز الطرق المساعدة على اكتشاف اذا كان مولودك ذكراً:

أولاً، من الناحية الظاهرة على جسم المرأة، فإن الحامل التي تنتظر مولوداً ذكراً، غالباً ما تكون وضعية البطن مختلفة عن وضعية الفتاة، ففي حين يكون البطن منخفضاً، فهذا يشير الى أن المرأة حامل بولد، اما اذا كان البطن مرتفعاً، فتلك دلالة على انها ستنجب فتاة.

ثانياً، يمكن للمرأة الحامل أن تكتشف أنها حامل بمولود ذكر من خلال لون البول، فإن كان اللون داكناً أكثر من المعتاد، فهذا يدل على أن المرأة حامل بمولود ذكر.

ثالثاً، ايضاً طريقة أخرى تساعدك على معرفة ما إذا كنت بانتظار مولود ذكر، وهي من خلال حجم الثديين. فعلى الرغم من أن الصدر يشهد نمواً ملحوظاً في فترة الحمل، إلا أن هناك علامة مميزة تكشف للمرأة الحامل أنها ستنجب طفلاً وليس طفلة، وهي أن الثدي الايمن يكون أكبر حجماً من الثدي الايسر.

رابعاً، كذلك نطلعك على معلومة أخرى تساعدك على معرفة ان كنت بانتظار مولود ذكر، وهي تعتمد على البرودة التي تشعر بها الحامل على صعيد الرجلين، مهما حاولت تدفئتهما، فإن بقيتا باردتين طيلة فترة الحمل، فتلك دلالة على أنها تنتظر مولوداً ذكراً.

خامساً، يمكن للنمو السريع للشعر لدى المراة الحامل أن يكون دليلاً لحملها بمولود ذكر، في حين أن هذا الامر يكون أكثر بطئاً في حال كانت تنتظر مولوداً انثى.

سادساً، ايضاً من العلامات المساعدة على معرفة ان كنت ستنجبين ذكرا، هي انك تستلقين في معظم الأوقات على جنبك الايسر، فان لاحظت أن طريقة نومك قد تبدلت وبت تنامين على الجانب الايسر، فتلك اشارة الى أنك تنتظرين مولوداً ذكراً.

(صحتي)