اليكم بالتلفاز لتخسروا الوزن الزائد!

إذا كنت تتبعين حمية قاسية لتخسري وزنك الزائد، إليك هذا الخبر السار. يكفي أن تشاهدي أفلام الرعب لكي تحرقي عدداً لا بأس به من السعرات الحرارية.

فقد توصلت دراسة أجريت في جامعة ويستمينستر في بريطانيا إلى أنّ مشاهدة هذه الأفلام تساعد على حرق عدد من السعرات يساوي ذلك الذي يمكن خسارته عند ركوب الدراحة الهوائية أو القيام بالأعمال المنزلية.

ولاحظ الباحثون أن عدد السعرات التي خسرها أشخاص شاركوا في الدراسة راوحت بين 158 و184، تبعاً لشدّة الخوف الذي شعروا به عند مشاهدتهم أفلام رعب.

وأظهرت النتائج أن تلك الأفلام تسبب ارتفاع مستوى النبض وزيادة عدد ضربات القلب وتدفق الدم إليه وبالتالي زيادة نسبة الأدرينالين، ما يسمح بحرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن.