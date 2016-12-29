بعد سن الـ40 عليك بتناول هذه الفيتامينات…

مع تحول الشخص لسن الأربعين ينبغي أن يتناول بعض الفيتامينات والمعادن، التي تساعده على البقاء في صحة جيدة، وخالية من الأمراض التي تأتي مع الشيخوخة.

فالجسم بعد سن الأربعين يكون أكثر عرضة للسمنة كما يزداد خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وتزداد خطورة الإصابة بالسرطان.

فيتامين B12 لتحسين وظائف الدماغ والدم.

تحتوي الأسماك والدجاج واللحوم، على نسبة كبيرة من فيتامين B12، يمتصها الجسم بفعالية كبيرة في مرحلة الشباب، ولا يستطيع امتصاصه بشكل صحيح مع تقدم العمر.

ويجب أن تؤخذ مكملات فيتامين B12 -وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء- والجرعة الموصى بها هي 2.4 ملغ يوميًا.

الكالسيوم لمنع العديد من الأمراض، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض هشاشة العظام وأيضًا لمنع الكسر.

فعندما يفتقر الجسم إلى الكالسيوم، يسرقه من عظامك، لذا، يجب على الأمهات الحوامل والمرضعات أن يأخذن جرعات كبيرة من الكالسيوم.

وأيضًا من هم أكبر من 40 عامًا، عليهم تناول 1000 ملغ من الكالسيوم يوميًا، إلى جانب الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب واللبن الرائب، والعدس، والفاصوليا ، والسمك، والسبانخ، إلخ.

فيتامين (د) لمنع أنواع مختلفة من السرطان، وأمراض الكبد والسكري وأمراض القلب.

أفضل مصدر للفيتامين أشعة الشمس، كما أن الألبان والحبوب والأسماك هي أيضًا مصادر كبيرة لفيتامين (د).

والجرعة الموصى بها من فيتامين (د) بالنسبة للأشخاص فوق سن الأربعين يوميًا، هي4000 وحدة.

المغنيسيوم والبوتاسيوم هما أيضًا فيتامينات لسن الأربعين، لحماية الجسم من ارتفاع مستويات ضغط الدم، والجرعة الموصى بها للمغنيسيوم هي 320 ملغ، وللبوتاسيوم 4.7 غرامات يوميًا.