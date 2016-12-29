تحضير مشروب لعلاج الزكام، انسداد الأنف، الإنفلونزا منزليًا

هل تبحث عن طريقة تفيدك في علاج الزكام وكل أمراض الشتاء ؟ بل والوقاية أيضا منها ؟ في الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، الإنفلونزا، والتهاب الحلق، وعند حدوث الإصابة يجد المصاب أنه ملزم بتناول كمية من العقاقير والأدوية لعلاج ذلك. لا أحد يستطيع انكار فائدة الأدوية العلاجية، كما لا نستطيع انكار أنها على المدى الطويل لها أعراض جانبية ضارة؛ لذلك تظل دائمًا الوقاية خير من العلاج؛ لذا علينا اتباع أساليب الوقاية من الأمراض المتعددة.

طرق الوقاية من الزكام، نزلات البرد، الإنفلونزا، والتهاب الحلق متعددة، منها

الابتعاد عن المرضى بهذه الأمراض. تجنب التجمعات البشرية والازدحام. تناول المشروبات الدافئة، والعصائر الحمضية (ليمون-برتقال-جريب فروت). تناول وصفات علاجية طبيعية للوقاية.

ما يميز الوصفات العلاجية الطبيعية ليس فقط خلوها من أي أضرار جانبية، بل لأنها أيضًا سهلة التحضير، ولا تتطلب الكثير من المال على عكس الأدوية. في هذا المقال سنستعرض وصفة علاجية طبيعية للوقاية من نزلات البرد، الإنفلونزا، والتهاب الحلق.