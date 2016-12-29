كايت ميدلتون تُصاب بجروح… والسبب مجهول!

تطرح الصحف البريطانية الكثير من التساؤلات بشأن الضمادات التي تظهر غالباً على يدي دوقة كامبريدج كايت ميدلتون.

فرغم أنها تهتم كثيراً بتفاصيل أناقتها وتحرص على عدم ارتكاب الأخطاء في ما يتعلق بإطلالتها، لاحظ بعض المراقبين أنّ معظم صورها تحتوي على تفصيل مثير للجدل: ضمادات الجروح.

فخلال حضورها أحد الاحتفالات أخيراً، لوحظ أنها كانت تغطي أحد أصابع يدها اليسرى بضمادة صغيرة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأثناء زيارتها متحف التاريخ الطبيعي في لندن، تبيّن أنها أصيبت بجرح في الإصبع نفسه.

وبعد أيام قليلة، ظهرت زوجة الأميرة وليام خلال مناسبة رسمية أقيمت في مركز “نيلسون تراست” النسائي وقد غطت جزءًا كبيراً من باطن وظاهر يدها بضمادة.

وتساءلت صحيفة “دايلي ميل” بشأن السبب الذي يكمن حول إصابات كايت ميدلتون الدائمة. وذكرت أنّ الأخيرة حضرت الشهر الماضي العرض الأول لفيلم “آستريت كات نايمد بوب” والتقت بعد ذلك القطة التي تسببت ربما بالخدوش الظاهرة على يديها.

إلا أنّ أحد المقربين من الدوقة نفى ذلك من دون أن يقدّم تفسيراً واضحاً لما أصابهاً. وقد أشارت مجلة “غالا” الفرنسية إلى أن تلك الإصابات قد تكون مجرّد صدفة.