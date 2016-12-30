اليكم الاصناف التوقف عن تناولها يخفف الكرش

رغم أن الجميع يكره أن تكون لديه بطن منتفخة، ورغم كثرة الشكاوى، وممارسة الرياضة، إلا أن المشكل يستمر عند كثير من الناس. ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى أصناف معينة من المشروبات أو المأكولات تسبب خللاً في الهضم، وتضخ كميات من الغازات والسوائل الهاضمة، وتسبب خللاً وظيفياً في عدة أجهزة، ما ينتهي ببطن منتفخة.

هذه قائمة بعشرة أصناف من الأغذية يجب التوقف عنها فوراً من أجل منظر البطن المشدودة الذي تستحقونه:

1. الكحول

إضافة إلى الأضرار الكثيرة المعروفة عن الكحوليات، تُضاف مشاكل تتعلق بالنسبة العالية من السعرات الحرارية والمكونات الأساسية لهذه المشروبات التي تفتح الشهية وتغلق المناطق المسؤولة عن إرسال تنبيهات الإحساس بالشبع.

2. المشروبات الغازية

لا تصدقوا أن المشروبات الخالية من السكر مفيدة لإزالة الكرش. فقاعدة منع المشروبات الغازية ما زالت سارية في كل الأحوال. فالمشروبات الغازية، إضافة إلى كميات السكر القياسية التي تحتويها، تتسبب في تقليص سرعة عملية الهضم وتحفز الجسد على اكتساب الوزن.

3. العلكة

تفتح العلكة الشهية. فالمضغ يرسل رسالة للمعدة بالشروع في استقبال الطعام. كما يتم إفراز الكثير من السوائل الهضمية ما يزيد الإحساس بالجوع أكثر.

4. ملح كثير

لا ينصح المتخصصون باستخدام السكر والملح بكميات كبيرة عموماً. لكن النصيحة تصبح أكثر أهمية في هذه الحالة. فالملح يقوم بامتصاص المياه التي يحتاجها الجسم من أجل فقدان دهون البطن.

5. مأكولات سريعة

مع أن النصيحة معروفة، ومع أن الكثير يشتكون من صعوبة مقاومتها، لكن يجب أن تتذكروا أنها المسؤولة الكبرى عن الكثير من الأمراض الخطيرة، ومسؤولة عن الكرش الكبيرة. لذا استبدلوها بطعام صحي ولذيذ في الوقت نفسه.

6. المايونيز

على محبي المايونيز أن يعلموا بأنه مكون من 80 في المائة من الدهون، ومن الأفضل استخدام منكهات أخرى أنفع وألذ.

7. البطاطا المقلية

رغم أنها محبوبة الجماهير إلا أنها تكلفكم عدم ظهوركم بالشكل الذي تتمنونه وتسعون إليه. فهي تعمل، مثل كل المقليات، كالإسفنجة التي تمتص الدهون. وذلك لا يؤدي إلى كرش فقط، بل يؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ.

8. المثلجات

قد يبدو ذلك غريباً لكن سكر المثلجات يتحول إلى دهون تستقر على مستوى البطن. ما يعني أن الابتعاد عن المثلجات ضروري.

9. الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

قد يكون انتفاخ البطن سببه الغازات. لذا تجنبوا الأغذية التي تتسبب بها، مثل الفول والحمص والكرنب وغيرها. ولا تنسوا التمارين الرياضية التي سوف تساعدكم على هضم أسرع.

10. ولا تثقوا بالأطعمة الخالية من السكر

رغم أنها لا تحتوي على السكر لكنها تحتوي على مواد أخرى لها نفس المفعول. فهي مفيدة فقط لمرضى السكري. أما الناس العاديون فسيرون بطونهم تكبر باستمرار إذا استمروا في تناولها وتناول الأطعمة أعلاه

العربي الجديد