بسبب الكَيف…وفاة طفلة رضيعة جوعاً

توفيت أسرة أميركية مكونة من زوجين ورضيعة بمنزلهم، بسبب إدمان الزوجين للمخدرات، حيث لقيا حتفهما نتيجة جرعة هيروين زائدة، وتسبب ذلك في وفاة الطفلة الرضيعة جوعاً، بعد ثلاثة أيام.

وبحسب ما نشره موقع “abcnews”، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر، وقد لقيت حتفها بعد معاناتها بسبب الجوع لمدة 3 أيام لوحدها بالمنزل، بعدما توفي والديها بسبب جرعة زائدة من الهيروين المخدر.

وأضاف الموقع إن الزوجين هما “جايسن شامبرز” (29 عامًا)، وزوجته “شيلسي كاردارو (19 عامًا)، لقيا حتفهما في منزلهما في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بعدما تناولا جرعة زائدة من الهيروين، ولم يعلم أصدقاء الوالدين أو العائلة بالواقعة إلا بعد مرور عدة أيام.

وعثرت الشرطة على المخدرات في أرجاء المنزل، بعد اكتشاف وفاة العائلة بالكامل، ورجحت أن سبب وفاة الوالدين هو المخدرات، والطفلة بسبب الجوع.