ترامب ينتمي لبرج “الكلب”…هكذا يراه الصينيون!

مع اقتراب بدء عام “الديك” في الصين، يُعرض تمثال مستوحى من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مركز تسوق بمدينة تاي يوان في مقاطعة شانشي الصينية.

وفي حديثه لوسائل إعلام صينية قال مصمم التمثال إنه استلهم هذه الفكرة من تصفيفة الشعر المميزة وحركات اليد لترامب، وفق تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وبحسب التقويم الصيني تبدأ السنة القمرية الجديدة في 28 يناير/كانون الثاني 2017 ميلادياً، وتحمل هذه السنة اسم “الديك”.

ترامب والفزن

ليست هذه المرة الأولى التى يُسلط الضوء فيها على تشابه بين ترامب والطيور في الصين، حيث حقق طائر الفزن الذهبي الموجود في حديقة الحيوان بمدينة هانغتشو الصينية شهرة واسعة على الإنترنت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي جرت خلاله الانتخابات الرئاسية الأميركية.

حيث لاحظ أحد الزوار شعر الطائر الأشقر المسحوب للخلف، ونظرة عيونه الزرقاء الحادة، التي تشبه ترامب بشكل أو بآخر.

وتشهد علاقات بكين وترامب توتراً ملحوظاً، منذ استقبل الأخير مهاتفة من رئيسة تايوان تهنئة بالفوز في الانتخابات، وهو ما أثار غضب الصين التي لا تعترف باستقلال تايوان، واعتبرت ما قام به ترامب تجاوزاً لقاعدة “الصين واحدة”، التي تلتزم بها واشنطن منذ 4 عقود.

وارتفعت حدة التوترات مع اتهام ترامب الصين بسرقة غواصة أميركية صغيرة ذاتية القيادة، فضلاً عن التلاسن المتبادل، الذي أدى بصحف صينية معروفة بقربها من بكين إلى أن تصفه بأنه “جاهل كطفل” وتطالب بلادها بزيادة التسليح النووي.

ووفقاً للأبراج الصينية، فإن برج ترامب هو برج “الكلب”، وصفاته الولاء والصدق، ومناسب للعمل السياسي، على الرغم من العناد والميل لرؤية العالم عدوه.