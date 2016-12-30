ماذا حصل في حفل عمرو دياب؟

شهد حفل الفنان المصري عمرو دياب، والذي أقيم الأحد 25 ديسمبر، في فندق «رويال كمبنكسي»، وذلك احتفالًا بأعياد الكريسماس، حضور عدد كبير من جمهوره والفنانين.

وقد تسبب التزاحم في نشوب عدد من المشادات التي وصلت للاشتباك بالأيدي، بسبب التدافع للوصول للمنصة، وهو الأمر الذي كاد ان يفسد الحفل لولا تدخل الأمن الذي أنقذ الموقف.

وقد شهد حفل عمرو دياب، حضور عدد كبير من النجوم من أبرزهم كريم فهمي وزوجته، مي عز الدين، وشريف إكرامي، وصالح جمعة، ومحمود العسيلي، وياسمين الخطيب، نيللي في ظهور نادر لها في الحفلات، مينا عطا، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وأيتن عامر وزوجها، وشادي شامل، وإيمان العاصي، وأحمد هارون، وميريهان حسين، وحسام الحسيني.