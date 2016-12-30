ما هي اكثر الاشياء التي تكرهها النساء..؟

يعتبر “السيلوليت” من أكثر الأمور التي تكرهها كل النساء، وتتمنى عدم التعرض لها خلال حياتها، إلا أن ممارسة بعض العادات بصفة يومية يمكن أن يحميكِ من التعرض لهذه المشكلة.

يمكن أن يظهر السيلوليت في جسم كل امرأة تقريباً، ويعتبر الأطباء أن القليل من السيلوليت في جسم المرأة أمر طبيعي، بل يمكن أن يكون مؤشراً صحياً، ومع ذلك، فإن النساء يرغبن دائماً في امتلاك بشرة جميلة وصحية، ويسعين باستمرار لمكافحة هذه الظاهرة الفسيولوجية.

لذلك، فإن بعض العادات اليومية البسيطة قد تخلّصكِ من السيلوليت دون جهد وعناء.

الشاي الأخضر

يعتبر عدد كبير جداً من الناس أن الشاي الأخضر يحتوي على خصائص مفيدة للجسم؛ فهو يخفض ضغط الدم، ولديه تأثير إيجابي على القلب، ومفيد للبشرة، ويعمل دور المضاد للأكسدة.

وعلاوة على ذلك، فهو يساعد على التخلص من السموم، ولديه تأثير إيجابي على الدورة الدموية الليمفاوية.

وتساعد عادة شرب الشاي الأخضر بدلاً من الشاي الأسود أو القهوة، على التخلص من السيلوليت.

مستحضرات التجميل للتخلص من السيلوليت

تجدر الإشارة إلى أن كريمات التجميل الخاصة بمكافحة السيلوليت مهمة للمساعدة على التخلص منه، لكنها لا تمثل الحل السحري، وإنما تمثل خطوة تكميلية للتخلص من هذه المشكلة.

ولذلك، فإن المواظبة على استعمال هذه المستحضرات يكتسي أهمية كبرى، بالإضافة إلى استعمال الأقنعة الطبيعية المناسبة.

ومن بين هذه الأقنعة، نذكر قناع الطين الذي يعمل بشكل فعّال على وقف ركود الخلايا الليمفاوية، ويمكن استخدام الكريمات المضادة للسيلوليت مرة في اليوم، أو تعويضها بأحد الأقنعة ثلاث مرات في الأسبوع.

اليوغا

لا تساعد عادة ممارسة اليوغا على التخلص من السيلوليت فقط، ولكنها تزيل أيضاً آلام الظهر ومشاكل زيادة الوزن، كما تمنح الجسم مرونة أكثر خلال الحركة.

ويقول خبراء إن ممارسة 25 دقيقة من رياضة اليوغا تمثل حلاً جيداً لمشكلة السيلوليت.

الاستحمام النقيض

وهو الاستحمام بماء بارد ثم حار مباشرة، ويعتبر هذا النوع من الاستحمام عادة جيدة جداً لأولئك الذين يريدون التخلص من السيلوليت.

وأفضل وقت لممارسة هذه العادة هو الصباح، إذ يسهم ذلك في تنشيط الدورة الدموية، وإضفاء مرونة أكبر على العضلات.

التدليك الذاتي

لن يساعد التدليك الذاتي مع استخدام أي نوع من الزيت على معالجة السيلوليت فقط، وإنما سيعمل على تحسين مرونة الجلد، كما يجعل البشرة أكثر نضارة.

ويجب أن تقومي بالتدليك الذاتي عندما يكون جسدكِ رطباً قليلاً، ومن الممكن أخذ أي نوع من الزيوت المفضلة لديك، ثم تدليك الجلد بحركة دائرية على مستوى الفخذين.