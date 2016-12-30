مقطع جذب أكثر من 33 مليون مشاهدة… أراد الحياة فنجا!

من منا لايعشق الحياة ومن منا لا يريد الثشبث بحبل النجاة الى النهاية ولعل هذا الفيديو جسد رحلة حيوان أراد الحياة فنجا من الموت باعجوبة, رحلة حيوان أراد الاستمرار فاستمر,فلماذا لاتتشبث أنت بالحياة؟؟ ان كنت مريضا فلا تيأس وان كنت عاجزا لا تبكي وان فقدت عزيزا لا تستسلم ,لا تستسلم ,لا تستسلم شعارنا اليوم نعم للحياة لا لليأس والحزن.
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