نادين نجيم : شاكرة سنة 2016 لكل الكرم والسخاء التي منحتها إياها

قبل يومين من نهاية هذا العام، غرّدت الممثلة نادين نسيب نجيم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” شاكرة سنة 2016 لكل الكرم والسخاء التي منحتها إياها، متمنيةً أن تكون سنة 2017 جديرة بملء كل الفراغات في أمنياتها.

الى ذلك، كشفت نجيم عن مفاجأتين لجمهورها، إذ نشرت على تطبيق “إنستغرام” صورة لها، وأرفقتها بالتعليق التالي: “المفاجأتين يلي خبرتكم عنن صاروا كتير قراب، وهيدي الصورة وحدة من الحملة الدعائية الخاصة بالعدسات Bella contact lenses يلي رح كون سفيرتها بالشرق الأوسط”.

وأضافت: “أمّا المفاجأة التانية فهي أيضاً سفيرة لدار أزياء femi9 السعودية المعروفة جداً. رح تعرفوا أكتر تفاصيل عن هل موضوع بالمؤتمر الصحفي قريباً”.