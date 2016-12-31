بالفيديو – أغنية “أنا بحن” لصابر الرباعي تتخطى الـ 2 مليون

تخطت أغنية المطرب التونسي صابر الرباعي الجديدة والتي تحمل اسم “أنا بحن” الـ 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير Youtube.

أغنية “أنا بحن” من كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد ومن توزيع محمد مصطفى ومكساج ياسر أنور، واطقها صابر تمهيدًا لألبومه المقبل الذي يتعاون فيه مع مدين، خالد البكري، هاني الصغير، كما سيقوم في الفترة القادمة بتصوير 3 أغاني جديدة بين مصر ولبنان.

من كلماتها :

أنا بحن أقابلك تاني بحن أشوفك بين أحضاني

حبيبي بحتاجلك دلوقتي أكتر من الأول

أنا بحاول أنساك دايماً يوم بعد يوم ولا بنساك أبداً