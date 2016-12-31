بالفيديو…طيار في حالة سكر يثير رعب الركاب

أظهر شريط فيديو طيارا إندونيسيا وهو في حالة سكر، وذلك قبيل توجهه إلى الطائرة التي كانت في رحلة داخلية بين مدينتي سورابايا والعاصمة جكارتا.

وأظهر الشريط، الذي التقطته كاميرات المراقبة في المطار، قائد الطائرة المدنية وهو يترنح مرارا لدى وصوله إلى نقطة التفتيش.

وقبل أن يغادر المكان سقطت قبعته على الأرض، والغريب أن الأمر لم يثر انتباه عناصر الأمن بل ساعدوه في التقاط أغراضه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، إنه لم يكتشف أمر الطيار إلا قبيل إقلاع الطائرة بلحظات قليلة.

وأوضحت أنه وجه إعلانا إلى ركاب الطائرة بدت فيه كلماته غير مترابطة وتظهر بوضوح أنه ثمل، الأمر الذي أثار الرعب بين الركاب.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد سارع ركاب الطائرة إلى الخروج خوفا على حياتهم، وجرى لاحقا تغيير الطيار الثمل بآخر.