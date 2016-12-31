برجك لآخر يوم من سنة 2016

برج الحمل : طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر ، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك

برج الثور : يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائماً عند التفكير في المشروعات ، أنت مفعم بالحيوية ، فاستمتع بوقتك

برج الجوزاء : يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها ، فلا تيأس ، فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة

برج السرطان : أنت مفعم بالحيوية ، على الرغم من أن هذا يرهقك بدلاً من أن يدفعك إلى الأمام ، نظراً لقلقك الداخلي

برج الاسد : لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة

برج العذراء : الأمور اليوم تقع في مكانها السليم ، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك

برج الميزان : يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة ، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل

برج العقرب : أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني ، استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك.

برج القوس : حالياً ، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق ، دون نزاع ، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك.

برج الجدي : هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى حقيقة ملموسة ، انتهز الفرصة لتحقيق الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل إيجابي ولفترة طويلة

برج الدلو : ستصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى ، في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص

برج الحوت : بسبب الظروف المتغيرة ، تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي ، فالكل يبدو منجذباً إليك