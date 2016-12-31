عندما تنهتي احتفالات رأس السنة بكارثة: من دبي لأوروبا

لم تنتهِ كل احتفالات رأس السنة على خير. فقد شابت بعض الاحتفالات كوارث تسببت في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وتراوحت الأسباب بين الشهب النارية والحرائق والتدافع بين الحشود. هذه أبرزُ خمسٍ من هذه الكوارث خلال السنوات الأخيرة:

1. حريق دبي 2016

تزامنت احتفالات عام 2016 في دبي الإماراتية مع حريق ضخم شبّ في أحد الفنادق. إذ شب الحريق في الفندق قبيل بدء الاحتفالات وتسبب بإصابة 14 شخصاً بجروح خفيفة وتوفي أحد النزلاء جراء سكتة قلبية.

2. تدافع شنغهاي 2014

انتهى تدافع بين 300 ألف من المحتشدين للاحتفال ببداية سنة 2014 في شنغهاي نهاية غير سعيدة. إذ أدى إلى 36 قتيلاً و49 جريحاً.

3. حريق فيلوندام 2001

قتل 14 شخصاً وجرح أكثر من 240 شخصاً، 200 منهم عانوا من حروق شديدة. وذلك عقب حريق شب في مقهى في بلدة فيلوندام الهولندية. وحدث ذلك في ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة 2001 آنذاك.

4. مفرقعات أوروبا 2015

تسببت المرفقعات بقتل خمسة أشخاص في أوروبا أثناء الاحتفال ببداية سنة 2015. بينهم اثنان في ألمانيا وثلاثة في الدنمارك. بينما جرح آخرون. وحدث ذلك بسبب الألعاب النارية التي أصابت هؤلاء أثناء الاستمتاع باحتفالات رأس السنة.

5. البرازيل 2016

قالت تقارير إعلامية برازيلية إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة وقوع حادثة مفرقعات أثناء الاحتفالات ببداية سنة 2016 في ريو دي جانيرو. وكان المشاهدون يستمتعون بعرض الألعاب النارية قبل أن تتجه الأمور نحو الأسوأ. إذ تطاير الشرر وسقط بين المشاهدين.