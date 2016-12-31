لكل الرجال .. ابتعدوا عن الزواج بـ 5 أنواع من النساء

يعد قرار الزواج لدى الشاب ، قرارا مصيريا يتطلب تحضيرا ودراسة قبل اتخاذ القرار ، لأن الفشل في اختيار الشريك المناسب قد يؤدي إلى تصدع الزواج وانهياره في نهاية المطاف.

وحتى يتمكن الرجل من اختيار الزوجة المناسبة التي تسعده وتريحه يجب أن يتأنى ويدرس شخصيتها جيداً قبل الزواج، ويتجنب صفات معينة أوردها موقع “فاميلي شير” الإلكتروني ، لأن توافرها في شريكة العمر من الممكن أن يؤدي لإفشال العلاقة.

1- المدللة : حيث تتسبب المرأة المدللة بالكثير من المشاكل إذا لم يلب الزوج جميع متطلباتها التي قد لا تنتهي أحيانا ، وهذا ما يجعل من الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق وبالتالي يؤدي إلى الانفصال في معظم الحالات.

2- الكسولة : فعلى الشريكين أن يتعاونا في جميع مجالات الحياة فلا يلقى الحمل على الزوج فحسب ، كما أن المرأة الكسولة تهمل واجباتها داخل المنزل وخارجه مما يسبب المشاكل الدائمة.

3- المضطربة : فيعتبر التعامل مع الزوجة المضطربة عاطفياً ونفسياً أمراً في غاية الصعوبة فهي غالباً ما تكون صعبة الإرضاء، وتتصف بالمزاجية والعدوانية أحياناً، إذ لا يمكن للزوج أن يتنبأ بتصرفاتها وردود افعالها.

4- الغير مخلصة : عدم الإخلاص صفة مكروهة لدى الطرفين ، لأن الخيانة الزوجية هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين ، لذا على الرجل أن يكون حذراً وينتقي المرأة المخلصة.

5- المدمنة : يجب على الرجل الابتعاد عن المرأة المدمنة على العادات السيئة كالتدخين والكحول والقمار ، لأن الادمان على هذه الأمور يثير المشاكل على الدوام ويؤدي إلى تفكك الأسرة وإهمال تربية الأطفال.

لكل الفتيات .. حذار الزواج من هذا الرجل !

تتأنى الفتاة قبل الإقدام على خطوة الارتباط محاولة البحث عن الأمير المنشود الذي يحمل كل الصفات لرجل أحلامها ، وقد يبدو بعض الرجال مثاليين من النظرة الاولى، ولكن مع الوقت يمكن أن تنكشف الخبايا .

وهذه قائمة بالرجال الذين يجب التأني قبل قرار الارتباط بهم لأنهم قد يشكلون خيارا سيئا :

1- الرجل الممل: مواعدة شخص يرفض تماما القيام بأي شيء جديد يمكن أن يؤدي إلى علاقة مملة وأحادية الجانب، ومن الصعب أن يتغير طبع أو مزاج الرجل في كثير من الأحيان.

2- الرجل الإتكالي: و هو الرجل الذي يتوقع من الفتاة أن تكون أمه أو المربية، فهو يتوقع أن تقوم الفتاة بترتيب وتحضير كل شيء لسعادة الرجل .

3- الرجل البخيل: حيث ستواجه الفتاة مشاكل في كل مرة تريد الإنفاق فيها ، متذرعا بعدم وجود أي ضرورة لوجوده مثلا.

4- الرجل الرياضي : الكثير من الرجال يحبون الرياضة وهذا أمر طبيعي، ولكن على الفتيات الابتعاد عن المتعصب للرياضة، الذي يتابع كل مباراة بشغف ويتأثر بالنتيجة وكأنها مباراة شخصية ، فهو غالبا رجل عصبي ومثير للمشاكل .

5- الرجل المسيطر: شخصية مسيطرة وأنانية يتابع تصرفات الفتاة في كل لحظة على الهاتف وهاتف الصديقة وهاتف والدتها ، ويريد تقريرا مفصلا عن اليوم .