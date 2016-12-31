لماذا ستضاف ثانية إلى هذا العام في بعض المناطق؟

ستشهد نهاية هذه السنة ثانية إضافية، في حادثة تتكرر كل أربع سنوات؛ فإذا كنت تعيش في النصف الغربي من الكرة الأرضية، مثل لندن أو نيويورك، يجب عليك الانتظار لثانية إضافية قبل بدء السنة الجديدة.

والسبب وراء ذلك هو دوران الأرض، فمدار كوكبنا حول الشمس ليس دائرياً تماماً، وإنما أشبه بالقطع الناقص.

بالإضافة إلى عناصر أخرى تؤثر على شكل دوران الأرض، مثل المد والجزر.

وبأخذ كل العوامل مع بعضها، هذا يعني أن الكوكب لا يحافظ على سرعة ثابتة في الدوران يومياً بمقدار 24 ساعة بالضبط.

ولذلك تتم إضافة ثانية أحياناً للإبقاء على التوقيت دقيقاً بقدر المستطاع.

وحدث ذلك 26 مرة منذ عام 1972، وتمت إضافة ثانية حول العالم في اللحظة نفسها. لكن إذا كنت تعيش في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، موسكو أو طوكيو، فستحظى بتلك الثانية الإضافية عام 2017، بحسب ما نقل موقع